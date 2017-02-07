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Памятник первому Герою РФ Суламбеку Осканову открыли под Липецком

Открытие монумента приурочено к 25-й годовщине со дня его гибели

Реконструированный памятник одному из первых Героев России — летчику Суламбеку Осканову открыли в Добринском районе Липецкой области. Открытие монумента приурочено к 25-й годовщине со дня его гибели.

Начальник Липецкого авиацентра, генерал-майор Сумабек Осканов погиб 7 февраля 1992 года во время тренировочного полета из-за отказа техники в системе управления самолетом. За несколько секунд до падения летчик успел отвести истребитель от жилых домов в поселке Хворостянка и предотвратил катастрофу, однако сам погиб, не успев катапультироваться.

На торжественной церемонии открытия монумента присутствовали глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, вдова и сын пилота. Монумент открыли под залпы оружейного салюта в сопровождении Гимна России. К подножию стелы цветы возложили гости и военнослужащие Липецкого авиацентра, ветераны, а также ученики местной школы, сообщает GOROD48.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Памятник первому Герою РФ Суламбеку Осканову открыли под Липецком

Открытие монумента приурочено к 25-й годовщине со дня его гибели

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