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Продовольственные карточки появятся в России уже в 2017 году

Начисляемые на них баллы можно будет потратить только на продукты питания

Программа продовольственной помощи социально незащищенным слоям населения будет реализована в России уже в этом году. Россияне будут получать карточки с баллами, которые смогут обменять на продукты.

Как отметил Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ, в рамках новой программы, разработанной экономистами, адресную помощь получат «определенным категориям граждан, которые обязаны будут потратить» деньги, выделенные им на продукты питания.Программа проходит последнее согласование с Минфином, заявил глава Минпромторга на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме, сообщает ТАСС.

Малообеспеченные россияне получат специальные карточки с баллами, которые будет возможно потратить только на покупку продуктов питания. Их нельзя будет обналичить в банкомате или накопить: по истечению календарного месяца счет будет обнуляться. В приоритете окажутся «свежие и полезные» продукты, отличающиеся от дешевых суррогатов, сообщают «Дни.Ру». Отмечается, что введение карточек способствует поддержанию процесса импортозамещения, поскольку продукты в этом случае будет оплачивать государство, исходя из стабильного спроса. Также программа призвана обеспечить устойчивый спрос для производителей.

Карточки должны были ввести в 2016 году, однако реализацию программы решили отложить. С 2018 года россияне с низким достатком будут обеспечены бесплатным питанием в столовых при различных организациях и других заведениях общепита.

Ранее замглавы Минфина Татьяна Нестеренко предлагала выплачивать пособия по бедности. По ее словам, необходима реализация целого комплекса мер по поддержке малообеспеченных россиян. Кроме того, в ведомстве полагают, что в российском законодательстве необходимо четко закрепить понятие «нуждаемость».

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Продовольственные карточки появятся в России уже в 2017 году

Начисляемые на них баллы можно будет потратить только на продукты питания

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