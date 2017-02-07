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Иностранец избил чиновника Госдумы, мужчина получил сотрясение мозга

Юрия Назарьева экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в ЦКБ Управделами президента РФ

Ведущий консультант аппарата Госдумы Юрий Назарьев экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии в Центральную клиническую больницу Управделами президента РФ в Москве после того, как его жестоко избил гражданин Эстонии.

Инцидент произошел 4 февраля в подъезде дома 60-летнего чиновника на Малахитовой улице.

Установлено, что в нападении подозревается 37-летний гражданин Эстонии, который проживает вместе с соседкой Назарьева. Причиной конфликта стало недопонимание между мужчинами, передает Life.ru.

Пострадавший находится в отделении неврологии. Медики диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга, перелом нижней стенки левой орбиты, а также параорбительную гематому и ушибы мягких тканей лица, сообщает «ТВ Центр». 

В Госдуме ситуацию пока никак не прокомментировали.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Иностранец избил чиновника Госдумы, мужчина получил сотрясение мозга

Юрия Назарьева экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в ЦКБ Управделами президента РФ

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