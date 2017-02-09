Треть рынка пива России остается в тени

В 2016 году Росалкогольрегулирование (РАР) не смогло проконтролировать около трети рынка пива — производители не отчитались перед службой. На этом фоне надзорное ведомство предлагает ужесточить ответственность за нарушения производителей и продавцов напитка. В Минфине поддерживают РАР и заявляют, что в перспективе контроль за отраслью можно будет осуществлять путем лицензирования.

В письме от 31 января 2017 года в комитет по бюджету и финансовым рынкам Совфеда начальник сводного аналитического управления РАР Владислав Спирин сообщает о «серости» пивной отрасли, приводя в доказательство динамику поступлений акцизов. Так, по его словам, за 2016 год поступления в бюджет акцизов от пива по сравнению с 2015 годом выросли на 13,9%, до 148,3 млрд рублей. Учитывая рост ставок акцизов на 11% на эту продукцию, можно сделать вывод, что сумма фактически уплаченных акцизов на пиво в 2016 году увеличилась на 2,9%.

«Вместе с тем, согласно имеющимся данным, в 2016 году наблюдается падение рынка пивоваренной продукции. При этом имеются основания полагать, что указанное падение связано не с уменьшением количества потребления пивоваренной продукции, а прежде всего с увеличением доли нелегального рынка», — подчеркивает Владислав Спирин, добавляя, что это подтверждается большим количеством правонарушений, выявляемых в сфере производства и оборота пивоваренной продукции.



В РАР не смогли уточнить объем рынка пивоваренной продукции.

В числе основных правонарушений в письме называют непредставление деклараций об объеме розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. По данным службы за III квартал 2016 года, не сдали декларации о продажах более 38 тыс. предпринимателей. То есть не учтено около 120 млн л, в расчете на год — около 500 млн л. По словам Спирина, речь идет о 32% неподотчетных продавцов пива, сидра и пивных напитков.

— По отдельным эпизодам, выявленным в результате проведенных контрольных мероприятий, превышение объемов розничной продажи пива и пивных напитков над объемами производства такой продукции достигает девяти раз, — уточняет Спирин в письме.

Чиновник подчеркивает, что сложившаяся ситуация обусловлена слабым регулированием сферы. В частности, указанная продукция не подлежит маркировке федеральными специальными и акцизными марками, а ее производство и оборот — лицензированию.



Информацию о розничных продажах пива объемом до 300 тыс. дал в год можно официально не вносить в ЕГАИС — автоматизированную систему государственного контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Разумеется, этой возможностью пользуются и те, кто варит больше 300 тыс. дал в год.

Владислав Спирин предложил «в целях сокращения правонарушений на рынке пивоваренной продукции усилить ответственность в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей — участников алкогольного рынка». Как именно предполагается это сделать, чиновник не поясняет.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сказали, что усиление контроля за пивными и солодовыми напитками предусмотрено в перспективе с помощью введения лицензирования производства и оборота продукции.



В ведомстве напомнили, что «в настоящее время идет работа над проектом технического регламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», которым предусматриваются критерии и параметры определения пива и пивных солодовых напитков.

— Пока по данному вопросу имеются разногласия не только у государств — членов ЕАЭС, но и внутри пивоваренной отрасли России, — сказали в пресс-службе Минфина.

Пока эти вопросы не решат, усиливать контроль за отраслью преждевременно, считают в ведомстве.

На сегодняшний день определение пива в техрегламенте и в законе «О госрегулировании...» совпадает.

— Пиво — алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла и т.д., — говорится в документах.

В то же время представители пивной отрасли настаивают на том, что пиво следует определить как «напиток натурального брожения, в котором отсутствует добавленный спирт» — об этом говорилось в «Концепции раздельного регулирования производства и оборота пивоваренной продукции» (готовилась пивными компаниями).

В вышеупомянутой концепции пивоваренное сообщество признавало, что возможность не отчитываться в системе ЕГАИС для пивоваренных предприятий с мощностью до 300 тыс. дал в год «к сожалению, приводит к манипулированию в отчетной документации в отношении реальных объемов производства в данной категории пивоваренных компаний, что приводит к появлению на розничном рынке пива больших «серых» объемов продукции».

Член совета директоров «САН ИнБев» Ораз Дурдыев считает, что лицензирование не имеет смысла для пивоваренной продукции ввиду отсутствия контрафакта.

— А количественный учет, который осуществляется системой ЕГАИС, полностью решает проблему собираемости акцизов. Она в нашей индустрии самая высокая среди всех категорий алкоголя, — уточнил он.

Близких настроений придерживаются в «Балтике».

— Методов контроля на сегодняшний день достаточно. Необходимо усилить ответственность за нелегальное производство и оборот, — прокомментировали в компании идею лицензирования отрасли.

