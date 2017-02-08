Россия может выиграть два золота на чемпионате мира 2017 года

Сборная России по биатлону едет на чемпионат мира в австрийский Хохфильцен с большими надеждами. Перед мужской сборной России, которой руководит немецкий специалист Рикко Гросс, поставлена задача выиграть две медали мирового первенства — одну в личной гонке и одну в эстафете. У женской команды конкретного медального плана нет, но, учитывая удачное выступление Татьяны Акимовой на этапах Кубка мира-2016/17, российские болельщики вправе и здесь рассчитывать на хорошие результаты.

Можно сказать, что наша сборная уже одержала свою первую победу на турнире — по размеру заявки конкуренты России остались далеко позади (в составе российской сборной 14 человек). В мужской команде закрыта максимальная квота на участников, в женской осталось вакантным одно место. Претенденток на него было много, но, по словам старшего тренера Виталия Норицына, на путевку в Австрию никто из них не наработал.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российской сборной по силам взять несколько золотых медалей.

— Боюсь показаться банальным, но я, как и всегда, ожидаю от наших спортсменов хорошего выступления, — сказал «Известиям» Дмитрий Васильев. — Например, у наших мужчин есть замечательные возможности, чтобы в этом году выступить если не великолепно, то очень хорошо. Команда прекрасно укомплектована — помимо уже находившихся в составе Антона Шипулина, Максима Цветкова и Антона Бабикова, сборную должен усилить Александр Логинов. Думаю, стоит рассчитывать не просто на подиум, но и на золото в одной из дисциплин. В частности, в эстафете я вижу у наших ребят хорошие шансы. При этом я считаю, что и у наших женщин есть шансы на положительные результаты. Если Татьяна Акимова не будет мазать в самый неподходящий момент, у нее обязательно будет подиум, а при удачных обстоятельствах и золотая медаль. Таким образом, если Россия выиграет два золота, то я не буду удивлен.

Также Дмитрий Васильев отметил, что российские спортсмены уже выработали иммунитет к провокациям. Напомним, ранее мировая биатлонная общественность выступила с критикой руководства СБР за включение в состав сборной отбывших дисквалификацию Ирины Старых и Александра Логинова.

— Конечно, спортсмен, как и любой человек, не может не обращать внимания на внешнее давление, — продолжил Дмитрий Васильев. — Любому неприятно, когда идет откровенная травля, — а по-другому назвать отношение к нашим спортсменам я не могу. Думаю, сейчас они уже привыкли к этому и не должны реагировать на провокации. Скорее всего, коллеги наших спортсменов ведут себя подобным образом, потому что боятся. А теперь у них появилась замечательная возможность психологически воздействовать на российских биатлонистов. Это — недобросовестные спортсмены, к которым я с недавних пор причисляю и Мартена Фуркада. Когда профессиональный атлет начинает лезть в политику, его карьера подходит к концу. Очень обидно за этим наблюдать.

Бывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев считает, что выступление спортсменов в Австрии во многом будет зависеть от погодных условий.



— Никто не скажет однозначно, в каких погодных условиях пройдут гонки, — заметил Анатолий Хованцев. — Стрельбище в Хохфильцене открытое. Если слева или справа будет боковой ветер, это сильно повлияет на расклад сил. В нормальных условиях Шипулин вполне может быть претендентом на медали наряду с Фуркадом, Свенсеном, Бе, Шемпом и австрийцами. Быстрая стрельба при хорошей форме на трассе может помочь не только Шипулину, но и Бабикову с Цветковым. Не знаю, поставят ли Логинова на старт с первой же гонки, но, судя по чемпионату Европы, сейчас он в достаточно хорошем состоянии. В любом случае, у ребят есть все шансы на медали. Хотя предсказывать сложно — биатлон слишком непредсказуемый вид спорта, здесь можно в один момент растерять всё свое преимущество.



По мнению Анатолия Хованцева, тренеры сборной должны дать шанс Ирине Старых.

— Женской команде нужно ждать ошибок фаворитов, чтобы на что-то претендовать, — считает он. — Все-таки пока мы сильно отстаем от мировых лидеров. Интересно будет понаблюдать за Татьяной Акимовой, а Ольга Подчуфарова может здорово проявить себя в индивидуальной гонке. Посмотрим, как тренеры будут подводить к соревнованиям Иру Старых, и в какой день ее выпустят на старт. Все-таки чемпионат Европы — это не такой уровень, как чемпионат мира, но свой шанс она заслужила.



Чемпионат мира по биатлону пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене. На прошлом мировом первенстве, который проходил в норвежском городе Хольменколлене, впервые в советской и российской истории наши спортсмены остались без медалей мирового первенства.



Расписание чемпионата мира:

9 февраля – смешанная эстафета

10 февраля – спринт (женщины)

11 февраля – спринт (мужчины)

12 февраля – гонка преследования (женщины)

12 февраля – гонка преследования (мужчины)

15 февраля – индивидуальная гонка (женщины)

16 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)

17 февраля – эстафета (женщины)

18 февраля – эстафета (мужчины)

19 февраля – масс-старт (женщины)

19 февраля – масс-старт (мужчины)