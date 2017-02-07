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Украинские СМИ назвали дату начала нового майдана в Киеве

Очередной виток массовых акций протеста в украинской столице начнется 20 февраля

Масштабные акции протеста в Киеве пройдут уже в феврале. Об этом стало известно украинскому изданию «Вести». По данным СМИ, новый виток майдана начнется уже 20 февраля.

В бессрочных мероприятиях примут участие обманутые вкладчики, федерации малого бизнеса, боевики-националисты из организаций «Радикальные правые силы», УНСО (запрещена в РФ) и «Наждак», сообщает «Лента.ру».

Лидер движения «Наждак» Николай Дульский заявил, что с их стороны последуют решительные действия, если 20 февраля власть не пойдет на перевыборы в парламент. Он добавил, что действующая сейчас в Верховнойраде парламентская коалиция создана силами с нулевым рейтингом и является незаконной, сообщает «Русская планета».

В акциях протеста также могут принять участие представители Федерации профсоюзов Украины, поскольку из-за невыплаты зарплаты проходят точечные протесты представителей организации по всей стране. Глава федерации Михаил Волынец подчеркнул, что работники завода «Авиант» готовы перекрыть проспект Победы в Киеве — одну из крупнейших магистралей города.

Майдан 27 декабря 2016 года был признан госпереворотом Дорогомиловским судом Москвы. Таким образом, был удовлетворен соответствующий иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника.В ходе судебного процесса допросили высших руководителей Украины, оставившие свои посты, в том числе бывший президент страны Виктор Янукович.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Украинские СМИ назвали дату начала нового майдана в Киеве

Очередной виток массовых акций протеста в украинской столице начнется 20 февраля

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