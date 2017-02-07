Чемезов: гендиректора «Уралвагонзавода» будут менять

Гендиректор Олег Сиенко НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) покинет свой пост после завершения перехода контроля над акционерным обществом к «Ростеху». Об этом сообщил глава государственной корпорации Сергей Чемезов на съезде фракции «Единая Россия» во вторник.



Чемезов утвердительно ответил на вопрос, будет ли проведена смена топ-менеджера после вхождения УВЗ в госкорпорацию.

«Как сменим, так и узнаете. Пока я не знаю, есть несколько кандидатов, мы обсуждаем, как решение будет принято наблюдательным советом, так сразу скажем», — цитирует «Лента.ру» главу «Ростеха».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех» 27 декабря. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил в конце декабря, что УВЗ интегрируют в «Ростех» за 18 месяцев.



В составе госкорпорации может быть сформирован бронетанковый холдинг, в который войдут УВЗ и военный дивизион концерна «Тракторные заводы», также недавно присоединенный к «Ростеху».



Олег Сиенко возглавляет «Уралвагонзавод» с апреля 2009 года. До этого он руководил «Газэкспортом» и нефтегазовой компанией «Итера».

