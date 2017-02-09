Пользоваться беспилотным автомобилем готов каждый второй россиянин

Больше половины наших соотечественников и две трети жителей США не против пересесть на автомашины без водителя. Идея свободного времени в дороге им нравится. Но жители обеих стран хотят, чтобы машина при этом подорожала не больше чем на 15–20%.

Компания Cognitive Technologies, Международный центр робототехники, МФТИ, МИСиС и американская компания VidiaScope организовали опрос 33 тыс. россиян и 7 тыс. американцев — об их отношении к беспилотным автомобилям. Доверить свою жизнь этим средствам передвижения готовы 56% россиян и 68% американцев. В нашей стране наиболее лояльным к перспективной технике оказалось старшее поколение: «за» проголосовали 67% опрошенных старше 50, чуть меньший интерес высказала молодежь — 60% людей до 35 лет.



При этом в России практически никто не против использовать беспилотник — категорическим отказом ответили менее 1%, а в Соединенных Штатах — 6%.



Главной причиной интереса к беспилотным автомобилям оказалась возможность отвлечься от вождения и заниматься своими делами в дороге. Этот пункт отметили 55% россиян. Рост безопасности движения при использовании беспилотного транспорта заинтересовал лишь 30%. А вот в Америке именно безопасность стала главным мотивом интереса к машинам без водителя — эту причину упомянули 49% опрошенных, возможность отвлечься от руля — 46%.

Чем россияне собираются заниматься в беспилотных машинах? Многие упомянули отдых и развлечения (фильмы, интернет, игры, чтение и т.п.). Американцы чаще собираются использовать свободное время для работы (39% против 27% россиян). При этом 1,5% надеются заняться сексом во время поездки (в нашей стране таких в три раза меньше).

За владение беспилотным авто жители обеих стран готовы доплатить — но не слишком много. Больше 50% текущей стоимости своего автомобиля — только 1% в России и 2% в США. До 15% стоимости авто готовы потратить многие — 59% россиян и 42% американцев.



Отдельные функции в автомашинах реально автоматизировать уже сейчас. Жителей обеих стран особенно интересует возможность бросить руль в пробке, а также предупреждения об опасных ситуациях (сближении с другой машиной, нарушении требований дорожных знаков, сне водителя и т.п.).



По мнению Андрея Черногорова, гендиректора Cognitive Technologies (компания разрабатывает технологии для беспилотных авто), системы предупреждения — естественный первый этап в создании беспилотных машин.



— Эти решения уже активно используются на рынке, — пояснил он. — Например, люксовые модели Mercedes и BMW уже сейчас комплектуются подобными системами. В 2017 году должна выйти первая промышленная очередь отечественных автомобилей «КамАЗ», оснащенных подобными системами.

По данным агентства Research and Markets, объем мирового рынка систем помощи водителю (пассивных и активных) составил в 2015 году более $22 млрд. А вот рынок настоящих беспилотных машин еще только формируется.

— Россия находится на уровне, а в чем-то и превосходит зарубежные аналоги на рынке беспилотных технологий, — отметил замруководителя Международного центра робототехники Михаил Звонарев. — Это подтверждено мнением ученых и экспертов из ведущих университетов мира. Сегодня этот рынок находится в стадии формирования. У нашей страны есть все шансы войти в число основных игроков.

Доцент МИСиС Дмитрий Полевой подтвердил, что российская школа искусственного интеллекта считается одной из сильнейших в мире.

— На рынок автономных транспортных средств сегодня выходят технологические компании, ранее никак не связанные с автопроизводством, например лидеры ИТ-индустрии Google, NVidia, Apple, Intel, — напомнил эксперт. — И наша страна с ее традициями ИТ может занять престижные места на открывающихся рынках.

