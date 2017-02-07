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Минпромторг РФ назвал дату поставок Sukhoi SuperJet 100 в Армению

По словам главы ведомства, первые самолеты будут переданы стране уже в 2019 году

Не больше 10 самолетов Sukhoi SuperJet 100 Россия может поставить Армении в течение ближайших пяти лет. Каждая поставка будет состоять из двух-четырех самолетов. Об этом рассказал Денис Мантуров, глава Минпромторга России.

Первая партия намечена на конец 2018 — начало 2019 года. Министр уточнил, что вероятнее всего первая поставка из 2–4 самолетов произойдет в 2019 году, поскольку ближайшие два года — 2017 и 2018 — уже «сверстаны с точки зрения заказов и поставки комплектующих», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) представляет собой пассажирский лайнер, рассчитанный на 98 пассажиров. Воздушное судно может преодолеть расстояние до 4,4 тыс. км. Первый полет «Сухого» прошел в 2008 году, а спустя три года самолет был запущен в коммерческое использование.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Минпромторг РФ назвал дату поставок Sukhoi SuperJet 100 в Армению

По словам главы ведомства, первые самолеты будут переданы стране уже в 2019 году

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