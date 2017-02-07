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РЕН ТВ откроет музыкальный марафон в защиту детей Донбасса

Музыканты в прямом эфире выступят против жестокой войны на юго-востоке Украины

Телеканал РЕН ТВ при поддержке «Пятого канала» откроет музыкальный благотворительный марафон в защиту детей Донбасса «ХВАТИТ УБИВАТЬ!». Российские музыканты в прямом эфире выступят против военных действий на юго-востоке Украины, в ходе которых погибли 200 детей.

Прямой эфир пройдет в пятницу, 10 февраля. Начало марафона запланировано на 23.00 мск.

К настоящему моменту участие в благотворительном концерте подтвердили Вадим Самойлов, Дмитрий Ревякин и «Калинов мост», Алекандр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Сергей Галанин, Вадим Степанцов и Бах!(-ыт-)Компот, Юлия Чичерина, Джанго, группы «7Б» и «Пикник». Однако список исполнителей не закрыт и пополняется постоянно. Телеканал приглашает известных людей присоединиться к акции.

Кроме выступлений музыкантов, марафон включит в себя телемост Москва – Донбасс –Санкт-Петербург и спецрепортажи журналистов РЕН ТВ и «Пятого канала» о гуманитарной катастрофе на Донбассе. Концертные площадки одновременно откроются в трех студиях. Музыкантов и гостей в Москве представит ведущий РЕН ТВ Андрей Добров, на Донбассе — писатель и телеведущий Захар Прилепин, в Санкт-Петербурге — ведущая «Пятого канала» Ника Стрижак.

Кроме того, на телемарафон «ХВАТИТ УБИВАТЬ!» приедут дети — жители Донбасса.

РЕН ТВ и Пятый канал также призывают своих зрителей не оставаться равнодушными и принять участие в акции #ХВАТИТУБИВАТЬ, разместив свою фотографию с хэштегом в социальных сетях.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

РЕН ТВ откроет музыкальный марафон в защиту детей Донбасса

Музыканты в прямом эфире выступят против жестокой войны на юго-востоке Украины

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