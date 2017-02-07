Ставропольские водители за эвакуацию авто платили в два раза больше

В Ставрополе частную компанию, которая занимается эвакуацией машин, уличили в нарушении прав водителей. Фирма фактически брала двойную оплату с автовладельцев за эвакуацию их машин.



Как сообщает NewsTracker, в 2016 году более 6 тыс. водителей заплатили за «услуги» компании в двойном размере — за доставку авто с места эвакуации до спецстоянки и обратно.

При этом плата за перемещение машин эвакуатором должна взиматься только от места их задержания до спецстоянки. Прокуратура обратилась в суд с иском против компании. Надзорный орган требует от них перерасчета стоимости своих услуг и возврата части денег владельцам этих машин.

