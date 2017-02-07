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Лавров: при Трампе США будут лучше бороться с терроризмом

Министр иностранных дел заявил, что позиция президента положительно сказывается на формировании совместного антитеррористического фронта

В Москве полагают, что при президенте Дональде Трампе результаты борьбы США с терроризмом будут более весомыми, чем при Бараке Обаме. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Серегей Лавров.

«Нынешняя администрация США, по-моему, гораздо менее идеологизирована и гораздо более нацелена на конкретный результат. Результат, я уверен, при таком подходе будет более значимым и весомым», — заявил Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД РФ также добавил, что позиция нового президента США уже позитивно сказывается на общей ситуации формирования совместного антитеррористического фронта.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Лавров: при Трампе США будут лучше бороться с терроризмом

Министр иностранных дел заявил, что позиция президента положительно сказывается на формировании совместного антитеррористического фронта

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