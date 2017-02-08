Центробанк разочаровался в золоте

За три последних месяца прошлого года в стоимостном выражении объем монетарного золота снизился в международных резервах ЦБ с $65,5 млрд до почти $60 млрд, следует из статистики Банка России. Дело не только в падении котировок металла. В декабре Центробанк не покупал золото в резервы, а эксперты считают, что не происходило этого и в январе. Регулятор не видит смысла в приобретении актива, который вряд ли будет дорожать, уверены аналитики.

Как видно из данных, приведенных в статистическом бюллетене Центробанка, с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года золотой запас потерял в стоимостном выражении почти $5,5 млрд. При этом доля металла в резервах в стоимостном выражении сократилась с более чем 16,5% до менее 16%.



Конечно, свою роль сыграли снижающиеся котировки золота. Так, как показывает статистика Центробанка, с октября 2016-го в результате изменения рыночных цен золотой запас уже начал терять в стоимостном выражении. Например, в октябре он снизился на почти $2,7 млрд, в ноябре — более чем на $4 млрд, в декабре — почти на $1,5 млрд. Однако если в октябре и ноябре Центробанк частично компенсировал это снижение за счет покупок ($1,7 млрд и $1,3 млрд соответственно), то в декабре этого делать не стал.



Экономист Антон Табах предполагает, что подобная тактика регулятора связана с золотодобывающей промышленностью.



— Обычно, когда добывается больше металла, то ЦБ скупает излишки у производителей, — пояснил он.



Однако в декабре прошлого года Росстат зафиксировал рост добычи золота в России. Так, в декабре 2016-го по сравнению с ноябрем добыча увеличилась на 6,2%. В то время как в целом по году снизилась на 4,5%.



— Я полагаю, что у регулятора просто нет веры в дальнейший рост стоимости золота, — считает аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич.



Он напомнил, что драгоценный металл является защитным инструментом, как это принято говорить «тихой гаванью», куда инвесторы вкладывают свои средства, пережидая турбулентность на рынках. Богдан Зварич полагает, что у золота нет особых перспектив для роста. Тем более что после существенного падения цены в начале года коррекция уже прошла.



Аналитик ссылается на тот факт, что в декабре прошлого года Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о повышении ключевой ставки до 0,5–0,75%. При этом американский центробанк повысил прогноз по ужесточению денежно-кредитной политики на 2017 год. Эксперты ожидают три повышения ставки в этом году.



— В связи с этим аналитики ждут укрепления доллара и роста интереса инвесторов к американским казначейским облигациям. И хотя последние пока вяло реагируют на решение ФРС — не наблюдается существенного падения стоимости бумаг и повышения доходности, — для золотовалютных резервов этот актив сейчас представляется более интересным, чем золото, — полагает Богдан Зварич.

По его мнению, ЦБ не видит смысла в приобретении драгоценного металла, который может не показать положительной доходности. Однако он не считает, что золото может рухнуть, как это предсказывают некоторые зарубежные эксперты. Например, недавно аналитики из BNP Paribas и гонконгского фонда Rising Glory Finance предположили, что за год золото подешевеет до уровня менее $1000 за тройскую унцию с нынешней отметки $1233. Последний раз столько металл стоил в октябре 2009 года.

Аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин указывает, что пока говорить о конце эпохи финансовой нестабильности рано. Он уверен, что остаются риски в виде замедления роста экономики Китая, а также манипуляции с официальной статистикой в этой стране. Также сохраняется неопределенность в экономической стратегии новой администрации США. Поэтому золото как «тихая гавань» для инвесторов может сохранить актуальность.



— Кратковременные падения до $800–900 за тройскую унцию возможны, но едва ли в долгосрочной перспективе золото будет ниже $1000, — прогнозирует аналитик агентства.



Вероятен и рост цены этого актива при возобновлении волатильности на рынках, чему способствуют Brexit и трампономика, отмечает Иван Уклеин.



Некоторые национальные банки вовсе отказываются от золота. Например, Банк Канады в начале прошлого года полностью избавился от своего запаса драгоценного металла. При этом процесс распродажи золота тянулся десятилетиями, начавшись в 60-х годах прошлого века.

