Хиджабам найдут место в федеральном законе

Совет по правам человека при президенте готовит доклад главе государства с предложениями о законодательном регулировании внешнего вида школьников и их права на ношение религиозной атрибутики. В частности, хиджабов, вокруг которых периодически разгораются споры. Помимо этого члены СПЧ попросят лингвистов написать экспертное заключение и ответить на вопрос — что такое «светское образование».

Заседание, посвященное этой проблеме, состоится в феврале, сообщил «Известиям» член СПЧ Евгений Бобров.

— Как минимум надо договориться о ценностях и выработать общие подходы, — сказал Евгений Бобров. — А дальше посмотрим, готовы ли мы к законодательному решению этой проблемы. Вопрос в том, насколько открыто школьники могут демонстрировать свое вероисповедание и не будет ли это нарушать светский характер государства и право на образование.

Действующий закон «Об образовании» передает право определять внешний вид учеников школам. В статье 38 закона говорится, что образовательные организации «вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения». В другом пункте статьи указывается, что государственные и муниципальные средние образовательные учреждения «устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации».

За последние несколько лет Верховный суд России дважды подтверждал права регионов на запрет хиджабов. В 2013 году ВС поддержал решение Ставропольского краевого суда, запретившего школьницам носить платки. А в 2015 году суд Мордовии разбирал жалобу родителей девочек-мусульманок на постановление регионального правительства, запретившее в школах не только хиджабы и вообще демонстрацию религиозной атрибутики, но и джинсы, мини-юбки, глубокие декольте, пирсинг и окрашивание волос в яркие цвета.



Жалоба была отклонена, Верховный суд затем подтвердил это решение. Уже в начале этого года на определение ВС ссылалась глава Минобрнауки Ольга Васильева, высказавшаяся против ношения хиджабов в школах. Ее слова вызвали резкую критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, после чего долгое время не утихали споры сторонников и противников запрета.

По словам Евгения Боброва, члены СПЧ также попросят лингвистов написать экспертное заключение — что такое, собственно говоря, «светское образование».

— Это главный вопрос, потому что светскость образования указана в законе, и надо понимать, в какой мере это может исключать религиозные предпочтения. И не только религиозные, например, тот же пирсинг. А некоторые вообще считают, что все школьники должны носить форму и выглядеть одинаково, — пояснил Евгений Бобров.

По его мнению, урегулировать эти вопросы на уровне федерального закона необходимо в том числе и для того, чтобы сторонники и противники религиозной атрибутики в школах не использовали эту тему в период выборов и не провоцировали жаркие споры. По крайней мере, отметил Евгений Бобров, надо определиться — запрещать или разрешать, и зафиксировать то или иное решение в законе.

— Вопрос неоднозначный, — прокомментировал «Известиям» член СПЧ и председатель общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод. — Есть регионы, где верующих подавляющее большинство. Возможно, следует предусмотреть какие-то исключения для регионов, где большое количество верующих и дети воспитываются в религиозных семьях. Обсудим, подумаем. Но федеральный закон, где говорится о светском характере образования, никто не отменял.

В Госдуме говорят о готовности ознакомиться с предложениями совета и принять при необходимости участие в разработке поправок в законодательство.

— На мой взгляд, существующего закона достаточно, не думаю, что решения Верховного суда надо отражать в законодательстве. Но если от СПЧ поступит предложение поработать в этом направлении, мы примем участие в этой дискуссии и поймем, нужен ли закон или какое-то другое регулирование, — сказал «Известиям» первый зампредседателя комитета по делам национальностей Михаил Старшинов.

Адвокат, редактор журнала «Религия и право» профессор Анатолий Пчелинцев, представлявший в 2015 году интересы мордовских мусульман в суде, рассказал «Известиям», что хотя в удовлетворении иска суд отказал, его оппоненты — региональные чиновники — открыто признавали остроту проблемы.



— Даже выиграв суд, чиновники не стали давить на учеников и учителей и фактически смотрят сквозь пальцы на тех, кто носит платки, — рассказал Анатолий Пчелинцев.



По мнению юриста, существующих законодательных норм недостаточно и вопрос о праве школьников на ношение религиозной атрибутики следует закрепить в поправках к закону об образовании. Он подчеркнул, что в последнее время ситуация обострилась.

— Теперь в Ставропольском крае категорически запрещено ходить в школу в платках, — сказал адвокат. — В Чечне, Дагестане и других южных республиках обязательно надо ходить в платке. В других регионах это так строго не регламентировано. Везде разная практика. В федеральном законе об образовании надо четко регламентировать этот вопрос, а не оставлять его на усмотрение регионов. Я бы не запрещал ношение платков и вообще религиозной атрибутики. Когда права верующих соблюдаются, они начинают уважать ​​​​​​​государство, по-другому относятся.

По мнению Анатолия Пчелинцева, из принципа светскости не следует запрет на ношение религиозной атрибутики.

— Принцип светскости предполагает неукоснительное соблюдение свободы совести, права мировоззренческого выбора человека, — считает он. — А у нас часто хотят что-то запретить. Но это приведет только к обострению ситуации на местах.