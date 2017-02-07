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В Рязанской области Nissan врезался в школьный автобус

Для задержания автомобиля в регионе введен план «Перехват»

В Рязанской области кроссовер Nissan X-TRAIL с московскими номерами врезался в школьный автобус и скрылся с места ДТП. Для задержания автомобиля в регионе введен план «Перехват».

Авария произошла в полдень вторника в городе Ряжске. На перекрестке в автобус, везущий школьников, врезалась иномарка с московскими номерами. Водитель покинул место ДТП. Отъезжая, он задел еще и гараж, от удара слетела эмблема его автомобиля, передает РИА «7 новостей».

В результате столкновения дети не пострадали. Их пересадили в другой автобус.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

В Рязанской области Nissan врезался в школьный автобус

Для задержания автомобиля в регионе введен план «Перехват»

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