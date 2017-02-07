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В Вологодской области растет заболеваемость гонконгским гриппом

Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в регионе превышен в два раза

В Вологодской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в два раза. За неделю число заболевших выросло на 21%.

Всего за последнюю неделю в регионе зарегистрировано почти 18,6 тыс. случаев гриппа и ОРВИ. Среди заболевших преобладают вирусы так называемого гонконгского гриппа А(H3N2) и отмечается рост их активности.

Из-за роста заболеваемости был объявлен карантин в шести школах Вологодской области. Кроме того, частично приостановлены занятия 85 классов в 34 школах, 43 группах в 29 детских садах, передает ИА FlashNord.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

В Вологодской области растет заболеваемость гонконгским гриппом

Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в регионе превышен в два раза

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