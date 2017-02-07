В Вологодской области растет заболеваемость гонконгским гриппом

В Вологодской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в два раза. За неделю число заболевших выросло на 21%.

Всего за последнюю неделю в регионе зарегистрировано почти 18,6 тыс. случаев гриппа и ОРВИ. Среди заболевших преобладают вирусы так называемого гонконгского гриппа А(H3N2) и отмечается рост их активности.



Из-за роста заболеваемости был объявлен карантин в шести школах Вологодской области. Кроме того, частично приостановлены занятия 85 классов в 34 школах, 43 группах в 29 детских садах, передает ИА FlashNord.

