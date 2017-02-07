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Россельхознадзор запретит импорт птицеводческой продукции из стран ЕС

Такое решение принято в связи с распространением птичьего гриппа

С 8 февраля вступит в силу временный запрет на импорт птицеводческой продукции из ряда стран Европы в связи с птичьим гриппом. Об этом сообщается в материалах Россельхознадзора.

Ограничительные меры коснутся мяса птицы и готовой продукции из него, а также всех видов птицеводческой продукции, включая корма, кормовые добавки и бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Ввоз этой продукции будет запрещен из Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.

Ранее ведомство вводило точечные ограничения на поставки такой продукции из некоторых регионов стран Европы, где произошли вспышки птичьего гриппа, и не исключало распространения запрета на страны целиком.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Россельхознадзор запретит импорт птицеводческой продукции из стран ЕС

Такое решение принято в связи с распространением птичьего гриппа

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