Россельхознадзор запретит импорт птицеводческой продукции из стран ЕС

С 8 февраля вступит в силу временный запрет на импорт птицеводческой продукции из ряда стран Европы в связи с птичьим гриппом. Об этом сообщается в материалах Россельхознадзора.



Ограничительные меры коснутся мяса птицы и готовой продукции из него, а также всех видов птицеводческой продукции, включая корма, кормовые добавки и бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Ввоз этой продукции будет запрещен из Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.



Ранее ведомство вводило точечные ограничения на поставки такой продукции из некоторых регионов стран Европы, где произошли вспышки птичьего гриппа, и не исключало распространения запрета на страны целиком.

