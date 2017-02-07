Мужчина, упавший на рельсы в метро Москвы, остался жив

Пассажир, упавший на рельсы на станции «Ботанический сад» в Московском метрополитене, остался жив. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.



Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро восстановлено и осуществляется в штатном режиме, сообщается на официальной странице метро в Twitter.



Мужчине, упавшему на рельсы, помогли выбраться на платформу пассажиры подземки. «В 17.50 движение поездов восстановлено», — цитирует «РИА Новости» представителя экстренных служб.



По словам очевидцев происшествия, мужчина бросился под поезд, сообщает телеканал «360». Его состояние уточняется.



Обстоятельства происшествия выясняются.