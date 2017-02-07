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Мужчина, упавший на рельсы в метро Москвы, остался жив

Движение поездов восстановлено

Пассажир, упавший на рельсы на станции «Ботанический сад» в Московском метрополитене, остался жив. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро восстановлено и осуществляется в штатном режиме, сообщается на официальной странице метро в Twitter.

Мужчине, упавшему на рельсы, помогли выбраться на платформу пассажиры подземки. «В 17.50 движение поездов восстановлено», — цитирует «РИА Новости» представителя экстренных служб.

По словам очевидцев происшествия, мужчина бросился под поезд, сообщает телеканал «360». Его состояние уточняется.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Мужчина, упавший на рельсы в метро Москвы, остался жив

Движение поездов восстановлено

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