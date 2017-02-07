Дело экс-губернатора Сахалина Хорошавина направлено в суд

Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина подозревают в получении взяток на сумму около 522 млн рублей, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Как отмечается на сайте ведомства, уголовное дело в отношении экс-главы региона, его заместителя Сергея Карепкина, советника губернатора Андрея Икрамова и министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николая Борисова было направлено в Южно-Сахалинский городской суд.

«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ст. 174 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путем»)», — указано в сообщении.

По версии следствия, фигуранты дела в составе организованной группы в период с 2009 по 2015 год систематически получали от предпринимателей Сахалинской области взятки в крупном и особо крупном размере за право выполнения работ по государственным контрактам. Кроме того, за эти средства им предоставляли субсидии из федерального и областного бюджетов, а также обеспечивали своевременную приемку и оплату выполненных работ.

При этом и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в ходе расследования «дела Хорошавина» у его фигурантов было арестовано имущество более чем на 1,5 млрд рублей, в том числе значительное количество дорогостоящих автомобилей, недвижимого имущества, ценностей и денежных средств.