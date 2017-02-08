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Такс и хомяков научили дышать под водой

В Москве открылась лаборатория, изучающая технологии жидкостного дыхания

Фото: РИА НОВОСТИ/Валерий Титиевский

Фонд перспективных исследований (ФПИ) открывает в среду на базе ФГБНУ «НИИ медицины труда» лабораторию, которая будет работать над проектом по созданию технологии жидкостного дыхания. Запуск лаборатории приурочен к Дню российской науки.

— Под «жидкостным дыханием» как биомедицинской технологией понимают вентиляцию легких не воздухом, а насыщенной кислородом жидкостью, которая обеспечивает достаточную оксигенацию крови, — пояснили «Известиям» в ФПИ. — Это позволяет млекопитающим дышать под водой и находиться там долгое время.

Исследования будут проводиться на лабораторных животных: мышах, хомяках, собаках. В лаборатории находятся специальные резервуары с водой и приборы для измерения различных показателей.

— Сами опыты проходят следующим образом: легкие животного заполняются специальной жидкостью, затем его погружают в воду на определенное время. По окончании эксперимента животное осматривают специалисты, а затем наблюдают за его состоянием в течение длительного времени, — рассказали в ФПИ.

Исследования, которые будут проводиться на базе НИИ медицины труда, берут за основу научно-технические разработки, которые велись в нашей стране в 80–90-х годах прошлого века. Это осуществлялось в рамках программы по созданию и выпуску нового класса газопереносящих сред для получения искусственной крови.

В 1997 году эти технологии дали жизнь отечественному кровезаменителю «Перфторан», также известному как «голубая кровь», который применяют сейчас в качестве противоишемического и противогипоксического лекарственного средства.

— В ближайшей и среднесрочной перспективе коллектив лаборатории будет углубленно исследовать и совершенствовать экспериментальную технологию жидкостного дыхания в интересах биомедицины. Наиболее важная научная задача — изучение особенностей влияния различных переносящих кислород веществ на газообмен и другие функции клеток, тканей и органов млекопитающих, — сообщили в Фонде перспективных исследований.

Как подчеркивают исследователи, потенциал изучения кислородопроводящих жидкостей очень высок. Среди уже известных биологических свойств препаратов «голубой крови» — перенос кислорода (используются для временной замены донорской крови), противошоковое действие, дезинтоксикационные, кардиопротекторные противоишемические, противоожоговые и другие свойства.

В дальнейшем, в случае успешных испытаний, технология жидкостного дыхания может быть применена и на людях.

Предполагается, что результаты этих исследований найдут самое широкое применение в медицине, например в области неотложного лечения различных заболеваний и поражений легких.

— Речь идет о термических и химических ожогах, недоразвитии легких у недоношенных детей, бронхообструктивных, инфекционных и других тяжелых заболеваниях, а также о субтехнологиях для сопровождения сложных хирургических вмешательств, — пояснил руководитель проекта Анатолий Бала. — Некоторые химически инертные вещества, обладающие высокой кислородтранспортной функцией, уже сегодня с успехом используются в микрохирургии глаза, косметологии, трансплантологии и других областях медицины.

Другое важное направление работы лаборатории — создание медико-биологических основ технологии самостоятельной аварийной эвакуации подводников с больших глубин на поверхность моря.

Биолог Эммануил Бланк рассказал «Известиям», что разговоры о подобных разработках идут давно.

— Стоимость этой технологии будет очень высока, поэтому я не думаю, что она станет основой для массового применения. Но предполагаю, что может быть использована в криомедицине. При системе глубокого замораживания организмов легкие необходимо полностью заполнять жидкостью, которая не образует кристаллов при сверхнизких температурах. Также технология может применяться для сверхдальних космических полетов, — подчеркнул Бланк. — Любое такое исследование, особенно с экзотической постановкой задачи, всегда дает массу полезных результатов в науке. 

Такие эксперименты ученые уже проводили. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ФПИ, такса, над которой два года назад был поставлен опыт, живет у сотрудницы фонда и за ней регулярно наблюдают научные сотрудники. Постоянный контроль позволит оценить отдаленные последствия эксперимента.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Такс и хомяков научили дышать под водой

Такс и хомяков научили дышать под водойВ Москве открылась лаборатория, изучающая технологии жидкостного дыхания

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