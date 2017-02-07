Новый самолет министра обороны ФРГ сломался при первой командировке

Новый самолет министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен сломался во время первой командировки. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

У лайнера во время командировки фон дер Ляйен в Литву отказал один из двигателей. Немецкая делегация была вынуждена оставить судно в аэропорту города Каунас и вернуться в Берлин на другом лайнере.

Урсула фон дер Ляйен 7 февраля приняла участие в официальной презентации размещаемого в Литве международного батальона НАТО, уточняет «Федеральное агентство новостей».