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Новый самолет министра обороны ФРГ сломался при первой командировке

У воздушного судна отказал один из двигателей

Новый самолет министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен сломался во время первой командировки. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

У лайнера во время командировки фон дер Ляйен в Литву отказал один из двигателей. Немецкая делегация была вынуждена оставить судно в аэропорту города Каунас и вернуться в Берлин на другом лайнере.

Урсула фон дер Ляйен 7 февраля приняла участие в официальной презентации размещаемого в Литве международного батальона НАТО, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Новый самолет министра обороны ФРГ сломался при первой командировке

У воздушного судна отказал один из двигателей

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