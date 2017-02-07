Посольство России: Лапшин пока не депортирован в Азербайджан

Блогер Лапшин ждет рассмотрения ходатайства о дополнительной защите в Минске и пока не депортирован в Азербайджан. Об этом сообщил представитель посольства России в Белоруссии.

«Его (Лапшина. — «Известия») пока не экстрадировали ввиду того, что адвокаты подали ходатайство о дополнительной защите через департамент по гражданству и миграции МВД Белоруссии», — приводит его слова «РИА Новости».

Собеседник агентства отметил, что, по информации посольства, Лапшин будет дожидаться решения по этому вопросу в Минске.

В декабре 2016 года Лапшин заявил, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в черный список за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва выступает против выдачи Лапшина властям Азербайджана.

«Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну», — указывал глава МИД РФ.