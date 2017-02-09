Студенты-медики вступят в борьбу с вирусами Эбола и Зика

В середине февраля в Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова откроется кафедра организации и технологии производства иммунобиологических препаратов. В рамках научного подразделения могут быть сделаны открытия, которые помогут усмирить новые вирусные заболевания и забыть о старых.

Новая кафедра появится благодаря объединению бывшего фармацевтического факультета и НИИ фармации. На их базе создан Институт фармации и трансляционной медицины (ИФиТМ), входящий в состав «сеченовки». Как рассказал «Известиям» директор ИФиТМ Вадим Тарасов, новый институт поможет соединить науку, практическую деятельность и образование.



В рамках новой структуры открылись лаборатории, которые выполняют не только практические задачи, но и участвуют в образовательном процессе, а кафедры получили больше возможностей для реализации научных направлений.

— Одна из наших ключевых задач — развитие фармацевтического образования, создание новых лекарственных препаратов и подготовка высококвалифицированных специалистов. В январе на ученом совете университета было решено создать кафедру организации и технологии производства иммунобиологических препаратов, — рассказал Вадим Тарасов.

Фактически научное подразделение станет производственной базой университета. Образовательный процесс начнется 1 сентября этого года, но сама кафедра заработает раньше, чтобы подготовиться к приходу студентов.



— Через кафедру будут проходить все студенты, обучающиеся по специальности «фармация», — более тысячи человек, — уточнил Вадим Тарасов. Всего в университете обучаются 17 тыс. студентов со всего мира (15% из них — иностранцы).

По словам члена-корреспондента РАН, генерального директора ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» и заведующего кафедрой организации и технологии производства иммунобиологических препаратов Айдара Ишмухаметова, в свое время было потеряно самое главное: связь между научными разработками, внедрением в практику и тиражированием препаратов и продуктов.

— Год назад по решению правительства произошло обратное объединение института и производства, был создан научно-производственный комплекс — центр имени Чумакова, занимающийся разработкой и производством иммунобиологических препаратов (ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»), — рассказал Айдар Ишмухаметов.

По мнению Ишмухаметова, в иммунобиологии в отличие от многих фармацевтических производств нельзя ограничиться только технологией.

— Процесс производства иммунобиологических препаратов является живым — он требует квалифицированных кадров, которые на всех этапах придумывают что-то новое и корректируют технологические процессы, — уверен Айдар Ишмухаметов. — Благодаря кафедре мы впервые сможем не только обучать сотрудников и студентов, но и сразу подводить их к пониманию конечного продукта.

Конечный продукт, по словам Ишмухаметова, не обязательно создание иммунобиологических вакцин. Это могут быть новые технологии, научные статьи, важные открытия.

В создании центра и кафедры участвовал член попечительского совета ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», заместитель директора по науке отдела вакцин управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration) Константин Чумаков.

— Приятно видеть, что институт, который создал мой отец, возрождается. Он создал уникальную модель, когда разработка, наука и производство завязаны в единый узел. Ученые, разрабатывающие новые препараты, имеют возможность сразу внедрить их в производство, — рассказал Константин Чумаков. — А решение проблем, которые неминуемо возникают в процессе, может быть незамедлительно переадресовано лучшим специалистам.

По мнению экспертов, стыковка образования с мировой наукой и производством будет способствовать появлению новых препаратов и технологий.

— В наших планах — новая вакцина против полиомиелита. Несмотря на то что заболевание почти побеждено, расслабляться и перестать прививать детей нельзя, всё вспыхнет вновь, — утверждает Айдар Ишмухаметов.

Процессы глобализации сильно повлияли на распространение инфекционных заболеваний.

— Мы видим эти процессы: Европа с мигрантами, Сирия, разрушенный Ирак. Это привело к миграции населения и в значительной мере усилило эпидемиологическую опасность, —говорит Айдар Ишмухаметов.

По мнению Константина Чумакова, ученым предстоит борьба и с забытыми заболеваниями (полиомиелитом), и с новыми — например, лихорадкой Эбола и вирусом Зика.