Один из самых успешных участников «Своей игры» Жданов найден мертвым

Постоянный участник интеллектуального телешоу «Своя игра» Андрей Жданов найден мертвым в собственной квартире в Тольятти. Тело журналиста обнаружили его родственники.



Как сообщает местный портал «День города», характер повреждений на теле 46-летнего участника телепередачи, по предварительным данным, указывает на криминальные обстоятельства его смерти.

Андрей Жданов был выпускником Литературного института им. А.М. Горького, долгое время работал редактором газеты «Призыв» ОАО «Куйбышевазот». Он стал одним из самых успешных участников «Своей игры».