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Среда,
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Минобрнауки изменило стандарты для младших классов

Речь идет о детализации требований к знаниям и умениям школьников по каждому предмету

В требования к результатам по русскому языку в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) не вошло умение писать фонетическую транскрипцию слова в квадратных скобках, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение министерства образования и науки РФ.

Соответственно, в программе обучения русскому языку будет значительно сокращен раздел «Фонетика», а освободившиеся в результате учебные часы планируется потратить «на развитие у учеников навыков устной и письменной речи».

ФГОС для младших и 5–6 классов были утверждены при прежнем руководстве Минобрнауки, но нынешняя глава ведомства Ольга Васильева сочла принятые стандарты слишком неконкретными и поручила их детализировать.

В пресс-службе министерства пояснили, что задачей конкретизации стандартов является четкое понимание того, какими знаниями и умениями по конкретному предмету должен обладать ребенок в конце каждого класса. «По итогам этой работы будут подготовлены проекты приказов по внесению изменений в ФГОС общего образования», — заявили в пресс-службе.

Конкретные требования к знаниям и умениям по каждому школьному предмету разрабатываются специалистами с осени минувшего года, и в некоторых вопросах эксперты уже достигли взаимопонимания — таким вопросом и является фонетический анализ слов. Речь, по словам главы рабочей группы и столичной гимназии № 1520 имени Капцовых Виты Кириченко, идет о «том минимуме знаний и навыков, которые ребенок должен продемонстрировать по окончании начальной школы». По ее словам, «умение писать транскрипцию в этих предметных требованиях не предусматривается».

Однако, как сообщила Кириченко, эксперты рабочей группы до сих пор не согласовали ряд вопросов — например, о том, должен ли ребенок на выходе из начальной школы уметь делить слова на слоги или просто определять их количество.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Минобрнауки изменило стандарты для младших классов

Речь идет о детализации требований к знаниям и умениям школьников по каждому предмету

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