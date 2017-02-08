Новый генсек ООН может заменить спецпредставителя по Сирии

Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура может быть отправлен в отставку, если такое решение будет принято по итогам очередного раунда межсирийских переговоров в Женеве 20 февраля, пишут «Известия» со ссылкой на источники в российских и сирийских дипломатических кругах.

Де Мистура был назначен на занимаемую должность бывшим генсеком ООН Пан Ги Муном, срок полномочий которого истек 31 декабря. Его преемник Антониу Гуттереш намеревается проанализировать эффективность работы организации на сирийском направлении и принять меры по ее повышению.

По словам бывшего заместителя генсека ООН Сергея Орджоникидзе, лично знакомого с де Мистурой, в ООН действительно назрел вопрос о смене спецпредставителя по Сирии. По его словам, де Мистура «не смог проявить себя на этой должности», а «сирийский конфликт настолько важен, что генсек должен сам заниматься этой проблемой».

Орджоникидзе напомнил, что Кофи Аннан в бытность генсеком ООН лично занимался проблемой урегулирования конфликта в Ираке, не заводя для этого специального представителя.

Также собеседник «Известий» считает, что де Мистура в своей работе не всегда следовал принципам ООН о нейтральной позиции, а его решения «нередко зависели от воли внешних сил» — например, администрации экс-президента США Барака Обамы.