В Приморье на предприятиях долги по зарплатам превышают 780 млн рублей

Прокурор Приморья Сергей Бессчасный сообщил, что долг по зарплате на предприятиях края превышает 780 млн рублей, передает «РИА Новости».

По его словам, за 2016 год в интересах работников внесено порядка 15 тыс. исков и представлений, что позволило погасить долги по зарплате на общую сумму около 600 млн рублей. Однако ситуация остается крайне сложной, так как на конец прошлого года общий размер задолженности составлял свыше 780 млн рублей.

«Более половины этой суммы приходится на АО «Радиоприбор». Судьба этого предприятия решается на уровне федеральной власти, однако его проблемы по-прежнему нуждаются в постоянном внимании прокуратуры», — сказал прокурор.

«Радиоприбор» — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. Сейчас на нем проводится процедура банкротства.

Экс-директору завода Михаилу Харченко ранее было предъявлено обвинение по статьям о невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств в крупном размере. В Следственном комитете считают, что руководство предприятия причинило заводу ущерб на сумму не менее 365 млн рублей.