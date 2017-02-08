В алтайском Рубцовске заброшенный ДК «Красный Октябрь» передадут РПЦ

Заброшенное здание ДК «Красный Октябрь» в Рубцовсе будет передано в безвозмездное бессрочное пользование Русской Православной Церкви. За это проголосовали местные депутаты.

Инициаторы передачи указывали на то, что ДК не используется уже много лет, оно приходит в негодность. Его давно уже нужно либо снести, либо привести в порядок.

Как сообщает ресурс altapress.ru, после того, как необходимые документы будут оформлены, местная епархия планирует сделать в здании кафедральный собор в честь Святой Троицы.



Прилегающая к ДК территория будет облагорожена, а административные помещения обустроены.