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В алтайском Рубцовске заброшенный ДК «Красный Октябрь» передадут РПЦ

Здание переделают в кафедральный собор

Заброшенное здание ДК «Красный Октябрь» в Рубцовсе будет передано в безвозмездное бессрочное пользование Русской Православной Церкви. За это проголосовали местные депутаты.

Инициаторы передачи указывали на то, что ДК не используется уже много лет, оно приходит в негодность. Его давно уже нужно либо снести, либо привести в порядок.

Как сообщает ресурс altapress.ru, после того, как необходимые документы будут оформлены, местная епархия планирует сделать в здании кафедральный собор в честь Святой Троицы.

Прилегающая к ДК территория будет облагорожена, а административные помещения обустроены.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В алтайском Рубцовске заброшенный ДК «Красный Октябрь» передадут РПЦ

Здание переделают в кафедральный собор

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