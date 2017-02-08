Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Сайт с рекламой заказных убийств закрыли в Красноярске

Посетить ресурс без регистрации мог любой желающий

Прокуратура Красноярского края обнаружила сайт с рекламой услуг киллера, суд запретил распространение данной информации.

«По заявлению прокурора Красноярска информация о возможности заказать убийство, размещенная в Интернете, признана судом запрещенной к распространению на территории РФ»,— приводит сообщение надзорного ведомства «Федеральное агентство новостей».

В прокуратуре отметили, что вход на сайт был свободным без регистрации – с предложением мог ознакомиться любой желающий.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Сайт с рекламой заказных убийств закрыли в Красноярске

Посетить ресурс без регистрации мог любой желающий

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке