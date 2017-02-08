Сайт с рекламой заказных убийств закрыли в Красноярске

Прокуратура Красноярского края обнаружила сайт с рекламой услуг киллера, суд запретил распространение данной информации.

«По заявлению прокурора Красноярска информация о возможности заказать убийство, размещенная в Интернете, признана судом запрещенной к распространению на территории РФ»,— приводит сообщение надзорного ведомства «Федеральное агентство новостей».

В прокуратуре отметили, что вход на сайт был свободным без регистрации – с предложением мог ознакомиться любой желающий.