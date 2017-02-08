Российский турист погиб в Таиланде

На таиландском курорте в Паттайе в результате ДТП погиб российский турист.

Инцидент произошел ночью 8 февраля. Россиянин и еще два человека переходили дорогу, когда в него на большой скорости врезался мотоцикл. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местных правоохранителей.

Турист скончался на месте, водитель и пассажирка мотоцикла получили травмы и были госпитализированы, сообщает «Свободная пресса». По предварительным данным, они также иностранцы, но пока их личности не установлены.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.