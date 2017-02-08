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Российский турист погиб в Таиланде

Мужчина умер в результате ДТП с мотоциклом в Паттайе

На таиландском курорте в Паттайе в результате ДТП погиб российский турист.

Инцидент произошел ночью 8 февраля. Россиянин и еще два человека переходили дорогу, когда в него на большой скорости врезался мотоцикл. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местных правоохранителей.

Турист скончался на месте, водитель и пассажирка мотоцикла получили травмы и были госпитализированы, сообщает «Свободная пресса». По предварительным данным, они также иностранцы, но пока их личности не установлены.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Российский турист погиб в Таиланде

Мужчина умер в результате ДТП с мотоциклом в Паттайе

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