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Ночной Иркутск сфотографировали из космоса

Фотоснимок сделал космонавт МКС Сергей Рыжиков

Ночную красоту столицы Приангарья удалось запечатлеть с высоты Международной космической станции (МКС) космонавту-испытателю Сергею Рыжикову. Фотоснимок ночного Иркутска опубликован на официальном сайте госкорпорации «Роскосмос».

«Полет продолжается, и моя коллекция фотографий, сделанная с борта станции, растет в геометрической прогрессии. Сегодня хочу поделиться с вами самыми удачными снимками ночных городов. Возможно, среди этих фотографий вы найдете и свой родной город или же место, связанное с добрыми воспоминаниями...» — приводятся слова Сергея Рыжикова в разделе блога космонавтов МКС.

Помимо Иркутска, космонавту удалось сфотографировать Афины, Иерусалим, Днепр, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, Ла-пас, Мехико, Одессу, Харьков, Белград и другие города России и мира. Всего в блоге Сергея Рыжикова опубликовано 26 снимков, сообщает ИА IrkutskMedia.

Ранее Сергей Рыжиков сфотографировал из космоса действующий вулкан на Курильских островах — Алаид.

Напомним, в настоящее время на борту МКС находятся шесть человек: российские космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков, Олег Новицкий, а также астронавты NASA (США) Роберт Шейн Кимброу (командир экспедиции), Пегги Уитсон и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Ночной Иркутск сфотографировали из космоса

Фотоснимок сделал космонавт МКС Сергей Рыжиков

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