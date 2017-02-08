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Эрдоган и Трамп договорились вместе сражаться против ИГ в Ракке

Президенты Турции и США провели телефонный разговор

Президенты Турции и США Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились объединить усилия против ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) в сирийских Ракке и Эль-Бабе.

Эрдоган призвал Трампа прекратить поддерживать курдов в Сирии, так как в Анкаре считают, что они связаны с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК), передает «Федеральное агентство новостей».

В ближайшее время может состояться встреча лидеров двух стран.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Эрдоган и Трамп договорились вместе сражаться против ИГ в Ракке

Президенты Турции и США провели телефонный разговор

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