Эрдоган и Трамп договорились вместе сражаться против ИГ в Ракке

Президенты Турции и США Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились объединить усилия против ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) в сирийских Ракке и Эль-Бабе.

Эрдоган призвал Трампа прекратить поддерживать курдов в Сирии, так как в Анкаре считают, что они связаны с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК), передает «Федеральное агентство новостей».

В ближайшее время может состояться встреча лидеров двух стран.