Mercedes S-класса за 9 млн рублей угнали с охраняемой стоянки в Москве

Mercedes S-класса похитили у гендиректора строительной компании с парковки на улице Зорге в Москве. Стоимость автомобиля составляет 9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Иномарка премиум-класса находилась в гараже на территории охраняемой парковки на улице Зорге. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, выяснили, что неизвестный взломал гаражные ворота и похитил автомобиль S-класса стоимостью 9 млн рублей, передает «ТВ Центр».

Москвич 1974 года рождения заявил о краже в полицию. По его словам, Mercedes 2013 года выпуска находится на балансе предприятия. Автомобиль был угнан в период с 21 января по 6 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Злоумышленник скрылся на машине в неизвестном направлении. Идет розыск преступника.