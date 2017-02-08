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Mercedes S-класса за 9 млн рублей угнали с охраняемой стоянки в Москве

О краже заявил гендиректор строительной компании

Mercedes S-класса похитили у гендиректора строительной компании с парковки на улице Зорге в Москве. Стоимость автомобиля составляет 9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Иномарка премиум-класса находилась в гараже на территории охраняемой парковки на улице Зорге. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, выяснили, что неизвестный взломал гаражные ворота и похитил автомобиль S-класса стоимостью 9 млн рублей, передает «ТВ Центр».

Москвич 1974 года рождения заявил о краже в полицию. По его словам, Mercedes 2013 года выпуска находится на балансе предприятия. Автомобиль был угнан в период с 21 января по 6 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Злоумышленник скрылся на машине в неизвестном направлении. Идет розыск преступника.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Mercedes S-класса за 9 млн рублей угнали с охраняемой стоянки в Москве

О краже заявил гендиректор строительной компании

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