Собака бойцовской породы напала на женщину в Москве

В одной из московских квартир юго-востоке города собака бойцовской породы напала на женщину. Инцидент произошел во вторник вечером на улице Газопровод в Южном Чертаново. В результате одна женщина получила травму.



Как сообщает агентство городских новостей «Москва», собаку удалось закрыть в одной из комнат квартиры. Изначально «ТВ-Центр» сообщал о том, что от укусов собаки пострадали две женщины, однако позже в пресс-службе столичного главка МВД эту информацию опровергли. По данным правоохранителей, в момент нападения собаки в квартире находилась компания, распивающая спиртные напитки. «В ходе посиделок между отдыхающими произошел конфликт, одна из присутствующих получила травму головы, в результате собака одного из гостей укусила за руку женщину», — сказал собеседник агентства «РИА Новости». Таким образом, вторая пострадавшая женщина получила травму не от укусов собаки.

От госпитализации обе женщины отказались, медицинская помощь им была оказана на месте. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.