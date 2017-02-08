В Рязанской области появится завод по производству препаратов крови

В Скопинском районе Рязанской области планируется строительство предприятия по производству полного цикла препаратов крови. Бизнес-проект будущего завода был представлен властям региона.

Чиновники обсудили вопросы подготовки специалистов, развития инженерной и транспортной инфраструктуры, сообщает РИА «7 новостей».

Как считает губернатор Рязанской области Олег Ковалев, благодаря этому проекту продолжится формирование медицинского кластера. В регионе уже работают завод ФОРТ и другие профильные предприятия.