Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Рязанской области появится завод по производству препаратов крови

В регионе формируется медицинский кластер

В Скопинском районе Рязанской области планируется строительство предприятия по производству полного цикла препаратов крови. Бизнес-проект будущего завода был представлен властям региона. 

Чиновники обсудили вопросы подготовки специалистов, развития инженерной и транспортной инфраструктуры, сообщает РИА «7 новостей».

Как считает губернатор Рязанской области Олег Ковалев, благодаря этому проекту продолжится формирование медицинского кластера. В регионе уже работают завод ФОРТ и другие профильные предприятия. 

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В Рязанской области появится завод по производству препаратов крови

В регионе формируется медицинский кластер

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Рар

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке