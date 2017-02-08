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Пираты захватили в плен моряков из РФ и Украины в водах Нигерии

Нападение на грузовое судно BBC Caribbean произошло в Гвинейском заливе

Семь моряков из России и один из Украины захвачены в заложники пиратами в территориальных водах Нигерии.

«В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean. С борта подвергшегося пиратскому нападению судна похищены семь граждан России и гражданин Украины. В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных», — сообщает российское диппредставительство в своем Twitter.

Нападение на универсальное грузовое судно произошло в Гвинейском заливе неподалеку от нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер. Пираты были вооружены, они обстреляли судно, передает ТАСС.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Пираты захватили в плен моряков из РФ и Украины в водах Нигерии

Нападение на грузовое судно BBC Caribbean произошло в Гвинейском заливе

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