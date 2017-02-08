В Крыму остались без электричества почти полсотни населенных пунктов

В Крыму остались без света около 10 тыс. человек. Нарушено электроснабжение в 49 населенных пунктах. По данным республиканского ГУ МЧС, из этого числа 25 поселков и деревень остались без электричества полностью.



ЧП произошло в ночь с 7 на 8 февраля из-за сложных погодных условий - на полуострове резко похолодало, отмечается сильный ветер. Как сообщает ИА «Крыминформ», над ликвидацией аварии работают 33 бригады.



Как ранее сообщали «Известия», на сегодняшний день энергодефицит в Крыму составляет 100 МВт. Жителей полуострова призывают по возможности сократить потребление электроэнергии во время пиковых нагрузок.

