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В Крыму остались без электричества почти полсотни населенных пунктов

Отключение произошло из-за сложных погодных условий

В Крыму остались без света около 10 тыс. человек. Нарушено электроснабжение в 49 населенных пунктах. По данным республиканского ГУ МЧС, из этого числа 25 поселков и деревень остались без электричества полностью. 

ЧП произошло в ночь с 7 на 8 февраля из-за сложных погодных условий - на полуострове резко похолодало, отмечается сильный ветер. Как сообщает ИА «Крыминформ», над ликвидацией аварии работают 33 бригады.

Как ранее сообщали «Известия», на сегодняшний день энергодефицит в Крыму составляет 100 МВт. Жителей полуострова призывают по возможности сократить потребление электроэнергии во время пиковых нагрузок.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В Крыму остались без электричества почти полсотни населенных пунктов

Отключение произошло из-за сложных погодных условий

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