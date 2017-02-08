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В Нижнем Новгороде при строительстве ресторана нарушен культурный слой

Застройщику грозит штраф от 200 тыс. до 5 млн рублей

Нижегородская прокуратура подтвердила опасения журналистов, что на территории, признанной объектом культурного наследия, строится ресторан.

Речь идет об участке земли в Александровском саду на Верхне-Волжской набережной.

Проверку проводили специалисты областного управления госохраны объектов культурного наследия, сообщает НИА «Нижний Новгород», уточняя, что строительство велось на земле, принадлежащей коммерческой фирме.

Однако ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ» все же был нарушен. Выяснилось, что застройщик не согласовал с ведомством разделы проектной документации по сохранению ОКН «Культурный слой Нижнего Новгорода» и «Нижегородский откос».

В отношении застройщика возбуждено уголовное дело, материалы направлены в суд. Нарушителю грозит штраф от 200 тыс. до 5 млн рублей.

Это не первый случай, когда местный застройщик нарушает законодательство об охране ОКН. Ранее строительство ресторана было остановлено на Нижне-Волжской набережной города.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В Нижнем Новгороде при строительстве ресторана нарушен культурный слой

Застройщику грозит штраф от 200 тыс. до 5 млн рублей

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