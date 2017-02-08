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Директор спортшколы под Саратовом отбирала премии у сотрудников

Уголовное дело заведено по статье «Превышение должностных полномочий»

Расследование ведется в отношении деятельности директора одной из спортивных школ Саратовской области. Против нее заведено дело по статье УК «Превышение должностных полномочий».

Как рассказали ИА «Взгляд-Инфо» в пресс-службе СУ СКР, в декабре прошлого года глава учебного заведения назначила премии своим сотрудникам за хорошую работу.

Однако размер вознаграждения был ею увеличен.

После выдачи премий, она потребовала от сотрудников передать ей часть выданных сумм.

В итоге директор обогатилась на 28 тыс. рублей.

На время расследования ее отстранили от должности.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Директор спортшколы под Саратовом отбирала премии у сотрудников

Уголовное дело заведено по статье «Превышение должностных полномочий»

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