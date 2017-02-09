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Ковалев может провести бой-реванш с Уордом в мае

Представители спортсменов ведут переговоры об организации ответного боксерского поединка

Фото: Getty Images/Al Bello

Знаменитый российский боксер Сергей Ковалев может получить долгожданный реванш с Андре Уордом в мае 2017 года. Об этом «Известиям» сообщил источник в окружении спортсмена.

— Сейчас идут активные переговоры между представителями Ковалева и Уорда, — рассказал собеседник «Известий». — Официально подписанных документов пока нет, но есть серьезная заинтересованность обеих сторон. По предварительной информации, поединок может состояться уже в мае этого года в США. Изначально переговоры продвигались довольно тяжело: Уорд то заявлял о желании завершить боксерскую карьеру, то готов был выйти на ринг против кого угодно, кроме Сергея. Но нужно уважать контрактные обязательства. В договоре было четко записано: в случае поражения российского боксера Андре обязан дать Ковалеву бой-реванш. Сейчас Уорд уже изменил свою позицию, и в ближайшее время промоутеры должны заключить контракт на ответный поединок.

Промоутер Сергея Ковалева Кэти Дува призналась «Известиям», что представители российского боксера заинтересованы в проведении реванша и активно работают в этом направлении.

— Пока что идут переговоры, и как только будет достигнуто соглашение, мы обязательно об этом объявим, — рассказала Кэти Дува. — Безусловно, мы хотели бы провести реванш с Андре Уордом в 2017 году.

По всей видимости, прессинг со стороны спортивной общественности задел самолюбие Уорда. Боксер заявил, что хочет провести повторный бой против Ковалева лишь с одной целью: доказать, что его победа в ноябре 2016 года не была случайной.

— В моих интересах прекратить разговоры о том, кто выиграл, а кто проиграл в этом поединке, — заявил Уорд в интервью американским СМИ. — Но доказать что-то огромной массе людей непросто. Мнение ряда болельщиков и СМИ всё равно останется без изменений — их просто невозможно в чем-то переубедить. И я принимаю это. Подписание контракта на реванш могло бы поставить точку в нашем противостоянии. Наш первый бой с Ковалевым уже стал частью истории, и мы готовы к повторной встрече. Для меня это будет вопросом личного престижа.

Напомним, 20 ноября минувшего года в Лас-Вегасе состоялся боксерский поединок, в котором встретились два непобежденных к тому моменту спортсмена — 33-летний чемпион мира по версии WBO, WBA и IBF россиянин Сергей Ковалев и 32-летний интерконтинентальный чемпион по версии WBO американец Андре Уорд.

Российский спортсмен старался сделать всё, чтобы закончить поединок досрочно. Уже во втором раунде его оппонент впервые в своей карьере побывал в нокдауне. До шестого раунда Ковалев уверенно контролировал ситуацию, но во второй части боя небольшой перевес оказался уже на стороне Уорда. Однако, согласно итоговой статистике, преимущество всё же было у россиянина. За весь поединок Ковалев нанес 474, а Уорд 338 ударов. Точными судьи признали 126 ударов россиянина и 116 ударов американского боксера. 

Но единогласным решением судей победа по итогам напряженного 12-раундового противостояния была отдана Уорду. Когда главный рефери огласил вердикт, зал встретил нового чемпиона мира свистом — зрители были уверены в победе Ковалева. Их мнение разделили и поклонники бокса по всему миру. На всех профильных форумах прошла волна недовольства: с решением судей не соглашался практически никто.

Безусловно, еще перед поединком многие эксперты заявляли, что Ковалев вряд ли сможет одержать победу по очкам. Бой проходил в американском Лас-Вегасе и с американским соперником, а все судьи — Барт Клеменс, Гленн Троубридж и Джон Макаи — также были соотечественниками Уорда. 

Бой-реванш Сергея Ковалева и Андре Уорда — одно из самых ожидаемых событий в мире бокса в 2017 году.

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Известия // четверг, 9 февраля 2017 года

Ковалев может провести бой-реванш с Уордом в мае

Ковалев может провести бой-реванш с Уордом в маеПредставители спортсменов ведут переговоры об организации ответного боксерского поединка

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