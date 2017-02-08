ВЭБ раскрыл доходность инвестирования пенсионных накоплений в 2016 г.

Доходность инвестирования ВЭБ средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю по итогам 2016 года составила 10,53% годовых. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.



ВЭБ указывает, что за прошедшие три года инвестирования доходность составила 8,69% годовых.

Инфляция в 2016 году составила 5,4%, таким образом, доходность инвестирования пенсионных средств превысила ее.

В 2015 году доходность инвестирования средств пенсионных накоплений составляла 13,15% годовых при годовой инфляции 12,9%.