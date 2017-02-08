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Голодец: кабмин не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста

Вице-премьер удивилась, что ее в очередной раз об этом спрашивают

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в правительстве не рассматривают вопрос о повышении пенсионного возраста.

«Мне немножко удивительно, что этот вопрос задается мне, потому что я каждый раз, когда подхожу к любому микрофону, ответственно заявляю, что вопрос повышения пенсионного возраста в настоящее время в правительстве не рассматривается ни в каком виде, ни в одном проектном документе его нету», — заявила Голодец, передает «Интерфакс».

Этот вопрос задал вице-премьеру член фракции ЛДПР Андрей Диденко. Он поинтересовался, на какой стадии в правительстве находится вопрос о повышении пенсионного возраста и какие используются подходы.

Диденко обратил внимание на то, что избиратели в ходе встреч часто интересуются этим вопросом. При этом депутат подчеркнул, что ЛДПР категорически против повышения в РФ пенсионного возраста.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Голодец: кабмин не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста

Вице-премьер удивилась, что ее в очередной раз об этом спрашивают

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