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ФАС предложила запретить госкомпаниям покупать новые активы

Эта мера не будет касаться эффективных компаний, которые являются полноценными участниками рынка и не тянут вниз условия конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и подготовила соответствующий документ. Об этом сообщил заместитель главы службы Сергей Пузыревский.

Сообщается, что указ уже внесен в правительство и «доводится до совершенства». Предлагается сокращение рыночной доли муниципальных и госактивов за счет запрета для государственных компаний и унитарных предприятий на приобретение новых активов как напрямую, так и через дочерние структуры, пишет газета «Ведомости».

ФАС также предложила обязать госкомпании разработать программы по отчуждению профильных активов. Пузыревский отметил, что на эффективные компании это распространяться не будет, поскольку они являются полноценными участниками рынка и не тянут вниз условия конкуренции.

Как сообщает агентство «Прайм», в середине прошлого года государство являлось акционером или имело право участия в управления 1627 акционерными обществами. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2006 году. Но в то же время выросло число дочерних структур госкомпаний.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

ФАС предложила запретить госкомпаниям покупать новые активы

Эта мера не будет касаться эффективных компаний, которые являются полноценными участниками рынка и не тянут вниз условия конкуренции

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