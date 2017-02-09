Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
9 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

«Лимит на легионеров убивает конкуренцию и завышает уровень зарплат»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак — о проблемах российского футбола, подготовке к дебюту в РФПЛ, Лучано Спаллетти и эффективности штрафов за нецензурную брань

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов

По окончании своей блистательной футбольной карьеры Сергей Семак переквалифицировался в тренеры. На протяжении трех с половиной лет пятикратный чемпион России был ассистентом иностранных тренеров «Зенита» Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу. Параллельно он входил в тренерский штаб российской сборной, где сначала помогал Фабио Капелло, а потом — сменившему итальянца Леониду Слуцкому. Футбольные эксперты неоднократно заявляли о том, что Сергею Семаку пора отправляться в «самостоятельное плавание» и занять пост главного тренера клуба ФНЛ или РФПЛ. Этот шанс наконец-то предоставился в январе 2017 года, когда специалист откликнулся на предложение ФК «Уфа», в декабре отпустившего Виктора Гончаренко в ЦСКА.

— Предложение поработать в «Уфе» действительно стало неожиданным, — признался Сергей Семак в интервью «Известиям». — Изначально я планировал до лета закончить свое обучение, а уже потом начать самостоятельную тренерскую карьеру. Однако никаких препятствий со стороны «Зенита», с которым я был связан контрактом, не возникло. Как таковых переговоров с «Уфой», по сути, и не было — все предложенные условия я практически сразу одобрил. Финансовый вопрос здесь не играл ключевой роли, это точно.

— За время работы в «Зените» у вас было много предложений от других клубов?

— Интерес был, но до конкретики дело не доходило. Что касается сборной России — я был одним из кандидатов, который рассматривался на должность главного тренера национальной команды. Я считаю, что в итоге руководство РФС сделало закономерный и правильный выбор.

— Если бы Станислав Черчесов позвал вас в штаб сборной, вам было бы это интересно?

— Если только на крупный турнир. У главного тренера клуба совершенно нет времени, нужно постоянно работать.

— Что изменилось в вашей жизни за последний месяц?

— В человеческом плане — практически ничего. Что касается профессиональных аспектов — конечно, главный тренер принимает решения на любую тему. Начиная с расписания и заканчивая распределением нагрузок игроков. Некоторое время назад я уяснил для себя такую вещь: «Хочу быть самим собой. Пускай я буду ошибаться, но я буду делать то, что считаю нужным на данный момент».

— Помните, как начиналась ваша тренерская карьера в «Зените»?

— Я прекрасно помню день, когда Лучано Спаллетти подарил мне свисток и секундомер и я начал ему помогать. На первых порах я абсолютно не находил себе места на поле, не мог понять, что я здесь делаю. Постепенно стал пересматривать свое отношение к футболу, смотреть на него уже не глазами игрока, а глазами тренера.

— С кем из зенитовцев продолжаете поддерживать отношения?

— К сожалению, сейчас ни на что нет времени. После первого сбора была пара выходных, встретил в Санкт-Петербурге Сашу Кержакова и Олега Шатова. Троллинг и взаимные подшучивания, думаю, еще впереди.

— Вы работали со многими знаменитыми европейскими тренерами. Кто из них сильнее повлиял на формирование ваших взглядов?

— Я очень благодарен Лучано Спаллетти за огромное доверие и возможность поработать с ним. Прекрасный тренер, великолепный человек. Большое влияние на меня оказал и Андре Виллаш-Боаш, особенно с точки зрения методического подхода к игре и проведения занятий. Теперь я отлично понимаю и видение футбола Мирчи Луческу. Очень полезной была работа с Капелло и Слуцким. Словом, у меня были очень достойные учителя. Насколько это будет результативным, увидим.

— Как вы относитесь к селекционной политике «Уфы»? Есть желание пригласить какую-нибудь суперзвезду, которая стала бы «рекламной обложкой» клуба?

— Нет, на данном этапе развития у нас не может быть никаких суперзвезд, потому что клуб довольно скромный по бюджету. Есть определенная планка зарплат — исходя из этого, мы и подбираем игроков. Если понравится российский футболист, конечно, мы с удовольствием его возьмем. Но если нет тех, кто был бы способен усилить игру команды, — обращаем свое внимание на легионеров.

— В «Уфе» сейчас минимум легионеров, услуги переводчика для общения практически не требуются. Это важно?

— Я считаю — важно, когда коллектив живет своей жизнью, когда в нем нет посторонних людей. Чем уже круг единомышленников, тем лучше. В то же время мы с помощниками уделяем много внимания интеграции иностранцев, проводим совместные ужины. Атмосфера, которая сейчас создана в «Уфе», на мой взгляд, комфортна для игроков.

— Придя в команду, вы ввели штрафы за ненормативную лексику. Подействовало?

— Это минимальные штрафы (5 тыс. рублей. — «Известия»), которые дисциплинируют игроков и одновременно носят немного юмористический характер. Нет стремления кого-то наказать или обидеть. Цель — стимулировать к сознательности.

— Уже успели столкнуться с несоблюдением режима кем-то из футболистов?

— Я верю, что в нашей команде собраны профессионалы. Если есть какие-то соблазны, нужно знать время и место, понимать, с кем и куда можно пойти. Футболисты — люди публичные. На бытовом уровне случаев несоблюдения режима я пока не встречал. Как нужно на них реагировать? Это зависит от проступка, необходимо смотреть на нюансы. Подход должен быть индивидуальным.

— Время тотального контроля за игроками уже прошло?

— Я спокойно отношусь к расписанию. Если мы пишем, что в 23.00 нужно быть в номерах, то это делается для того, чтобы игрок отдыхал. Следующий день на сборах будет тяжелым, и все должны понимать, что сейчас — время для восстановления организма. Но ходить по комнатам и проверять кого-то я не собираюсь.

— Вы жесткий тренер или, напротив, интеллигентный и мягкий?

— Я могу быть и жестким, и мягким, если это необходимо. Для меня определяющим фактором оценки игрока является его профессионализм. Футболист должен оставаться профессионалом до мозга костей и выполнять свою работу. Если он это делает, никаких проблем нет.

— Кто ведет ваши дела, не связанные с футболом?

— Есть небольшой цех по переработке риса в Краснодарском крае, которым занимаются мои братья. Это очень маленький бизнес, его даже и бизнесом-то не назовешь. Лимузинный бизнес лично для меня давно потерял свою актуальность.

— На вашей памяти были случаи, когда карьеру игрока губили внезапно свалившиеся на него огромные деньги?

— К сожалению, таких примеров много. Подающие надежды молодые игроки шаг за шагом опускались всё ниже и деградировали. А порой и вовсе довольно быстро завершали карьеру.

— Потолок зарплат и лимит на легионеров могут хотя бы отчасти поспособствовать решению этих проблем?

— Сложный вопрос. За все предыдущие годы, на мой взгляд, лимит не принес ничего хорошего для нашего футбола. Клубам помощи от этого нет никакой: без лимита команды были бы сильнее. Запрет на легионеров убивает здоровую конкуренцию и завышает уровень зарплат. Но виновата в этом сама система, а не футболисты.

— Вы многодетный отец. Какие-то сомнения по поводу переезда в другой город такой большой семьей у вас были?

— Вы правы, переезд такого семейства — довольно непростое дело, но я сталкивался с этим уже не раз, поэтому прекрасно понимал, что меня ждет. И супруга, и дети воспринимают поездку в Уфу как новое веселое приключение, я вижу, что им это интересно.

— Жилье в Уфе уже присмотрели?

— К сожалению, пока нет. Успел только мельком ознакомиться с городом — очень много работы, сборы. Надеюсь, к нашему возвращению с третьего тренировочного сбора клубное руководство уже подыщет варианты и мне останется только выбрать наиболее приемлемый. Когда у тебя много детей, площадь жилья имеет важное значение.

— Как с вашей занятостью вы успеваете уделять внимание восьмерым детям?

— У меня такая работа, они это понимают. Стараемся устраивать день какого-то одного ребенка — существует некая очередность. Конечно, я много переживал на эту тему, поскольку мне хочется уделять детям больше времени. Но недавно я прочитал фразу, произнесенную одним известным человеком, чей отец тоже всё свое время посвящал работе. Он сказал: «Меня воспитывал свет, падающий из-под двери отцовского кабинета». Самое важное для детей — родительский пример. Важно то, какую жизнь они ведут, как отец относится к матери.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // четверг, 9 февраля 2017 года

«Лимит на легионеров убивает конкуренцию и завышает уровень зарплат»

«Лимит на легионеров убивает конкуренцию и завышает уровень зарплат»Главный тренер «Уфы» Сергей Семак — о проблемах российского футбола, подготовке к дебюту в РФПЛ, Лучано Спаллетти и эффективности штрафов за нецензурную брань

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Александр Рар

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке