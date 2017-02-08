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МИД разочарован решением Белоруссии выдать Лапшина Азербайджану

Кремль выразил готовность защищать права блогера в законном порядке

Представители российского МИДа разочарованы решением Верховного суда Белоруссии отказать в удовлетворении жалобы блогера Александра Лапшина, поданной на решение Генпрокуратуры страны о его выдаче Азербайджану. Об этом сообщает сайт МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что данное решение не соответствует «духу союзнических отношений между Россией и Белоруссией» и МИД продолжит принимать все возможные меры, чтобы защитить права и законные интересы Лапшина.

«Переговоры не ведутся, но принимаются все возможные юридические меры для защиты Лапшина»,— цитирует РИА «Новости» Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Лапшин является гражданином трех государств: России, Украины и Израиля, сообщает телеканал «360».

Блогер был задержан в Белоруссии по просьбе Баку в декабре 2016 года. Причиной послужило посещение Лапшиным территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики без официального разрешения Азербайджана.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

МИД разочарован решением Белоруссии выдать Лапшина Азербайджану

Кремль выразил готовность защищать права блогера в законном порядке

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