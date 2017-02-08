Кинотеатр обрушился на Сицилии, пострадали люди

Три человека госпитализированы
На острове Сицилия в городе Кампобелло-ди-Мадзара обрушилось здание кинотеатра. В результате инцидента госпитализированы три человека.
Спасатели извлекли из-под завалов троих рабочих, проводивших в старом здании ремонт. Они госпитализированы с тяжелыми травмами, однако их жизни ничто не угрожает, передает «Федеральное агентство новостей».
Причины инцидента предстоит выяснить.
(8feb-9:40) Campobello di Mazara (TP) #vigilidelfuoco #salvataggiquotidiani pic.twitter.com/mfdJfPEktQ— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 8, 2017