Кинотеатр обрушился на Сицилии, пострадали люди

На острове Сицилия в городе Кампобелло-ди-Мадзара обрушилось здание кинотеатра. В результате инцидента госпитализированы три человека.

Спасатели извлекли из-под завалов троих рабочих, проводивших в старом здании ремонт. Они госпитализированы с тяжелыми травмами, однако их жизни ничто не угрожает, передает «Федеральное агентство новостей».

Причины инцидента предстоит выяснить.