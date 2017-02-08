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Кинотеатр обрушился на Сицилии, пострадали люди

Три человека госпитализированы

На острове Сицилия в городе Кампобелло-ди-Мадзара обрушилось здание кинотеатра. В результате инцидента госпитализированы три человека.

Спасатели извлекли из-под завалов троих рабочих, проводивших в старом здании ремонт. Они госпитализированы с тяжелыми травмами, однако их жизни ничто не угрожает, передает «Федеральное агентство новостей».

Причины инцидента предстоит выяснить.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Кинотеатр обрушился на Сицилии, пострадали люди

Три человека госпитализированы

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