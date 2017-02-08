Платные парковки в Воронеже построит бизнес

Мэрия Воронежа огласила необходимую сумму для строительства платных парковок в городе. На это необходимо 100 млн рублей.

По словам чиновников, городской бюджет «в непростой экономической ситуации» не должен понести никаких затрат, сообщает ИА «Абирег».



Поэтому в ближайшее время будет объявлен конкурс на поиск концессионера для реализации проекта.

Улицы, на которых появятся платные парковки, пока не определены.

По соглашению, будущий инвестор должен создать систему управления парковками, установить паркоматы и реконструировать уже имеющиеся площадки.

Час стоянки будет стоить 40 рублей, за первые 15 минут платить не придется.

Агентство отмечает, что губернатор области Алексей Гордеев еще в конце 2015 года заявлял чиновникам о необходимости создания платных парковок в городе. Однако за год их Воронеже так и не появилось.