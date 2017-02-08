Асад: переговоры в Астане по САР продуктивнее женевских

Президент Сирии Башар Асад заявил, что переговоры по Сирии в Астане более продуктивны чем женевский формат. Президент САР приветствует встречи в столице Казахстана.

Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов по по итогам встречи с Асадом.

«Он (Асад) считает, что возобновление в ближайший месяц переговоров в Астане будет более продуктивным не только для распространения локального перемирия, но и для механизмов разоружения и политического примирения через гуманитарные механизмы, чем нынешний формат Женевы», — сказал Гаврилов журналистам, передает «РИА Новости».