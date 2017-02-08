Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Асад: переговоры в Астане по САР продуктивнее женевских

Президент Сирии приветствует встречи в Казахстане

Президент Сирии Башар Асад заявил, что переговоры по Сирии в Астане более продуктивны чем женевский формат. Президент САР приветствует встречи в столице Казахстана.

Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов по по итогам встречи с Асадом.

«Он (Асад) считает, что возобновление в ближайший месяц переговоров в Астане будет более продуктивным не только для распространения локального перемирия, но и для механизмов разоружения и политического примирения через гуманитарные механизмы, чем нынешний формат Женевы», — сказал Гаврилов журналистам, передает «РИА Новости».

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Асад: переговоры в Астане по САР продуктивнее женевских

Президент Сирии приветствует встречи в Казахстане

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Рар

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке