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МИД Китая предложил США вспомнить историю Второй мировой войны

Ван И призвал мирными путем решать споры вокруг принадлежности островов в Южно-Китайском море

Министр иностранных дел Китая Ван И посоветовал властям США вспомнить историю Второй мировой войны. Таким образом он прокомментировал обещание Рекса Тиллерсона, госсекретаря США, встать на сторону Японии в вопросе принадлежности островов архипелага Спратли. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Ван И также напомнил, что потерпевшая поражение во Второй мировой войне Япония обязана вернуть Китаю незаконно захваченные территории, включая архипелаг Спратли. Об этом свидетельствует Потсдамская декларация 1945 года и Каирская декларация 1943 года, сообщает сайт НТВ.Ru.

При этом Ван И призвал решать споры вокруг принадлежности островов в Южно-Китайском море мирными путем, через консультации и переговоры.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

МИД Китая предложил США вспомнить историю Второй мировой войны

Ван И призвал мирными путем решать споры вокруг принадлежности островов в Южно-Китайском море

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