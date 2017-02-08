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Семья Дель из Зеленограда отозвала иск о возврате 10 детей

Многодетная мать Светлана отказалась от обжалования действий органов опеки и полицейских

Светлана Дель, многодетная мать из Зеленограда, отказалась обжаловать действия органов опеки и сотрудников полиции и отозвала свой иск, в котором ранее просила признать изъятие у нее приемных детей незаконным.

В настоящее время дети проходят курс реабилитации, их судьба будет решена после его завершения. Об этом сообщил Владимир Петросян, глава департамента труда и соцзащиты Москвы. По его словам, детей может усыновить новая приемная семья или они будут проживать в детском центре, сообщает «ТВ-Центр».

Ранее 13 января органы опеки изъяли 10 детей из приемной семьи в Зеленограде. Многие из них были инфицированы ВИЧ. Поводом для подобных действий опеки послужило сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из малышей. Против отца семейства возбуждено уголовное дело. Также уголовное дело возбуждено по факту халатности должностных лиц органов опеки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Семья Дель из Зеленограда отозвала иск о возврате 10 детей

Многодетная мать Светлана отказалась от обжалования действий органов опеки и полицейских

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